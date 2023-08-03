مصرع سائق فى حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى محافظة سوهاج وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نصف نقل وسيارة نقل بمقطورة نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة ووجود متوفى وتم رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوقوع حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة نصف نقل " قيادة المدعو مصطفي ا ا م 30 سنة سائق ويقيم دائرة قسم أول أسوان أختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل بمقطورة " قيادة المدعو ميلاد ع ج س 43 سنة سائق ويقيم مصر القديمة القاهرة.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولي - وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جهينة المركزي وبسؤال قائد السيارة الثانية بمضمون ما تقدم تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.