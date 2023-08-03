مشروبات صحية لمريض الكوليسترول.. أبرزها الزنجبيل والقهوة بشروط

مريض الكوليسترول له نظام غذائي مخصوص، ويكون بشكل دائم له طريقة محددة ومختلفة في تناوله للطعام والمشروبات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم المشروبات التي يمكنهم تناولها، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ومنها:
مشروبات صحية لمريض الكوليسترول.. أبرزها الزنجبيل والقهوة بشروطالخميس، 03 أغسطس 2023 03:00 م
ارتفاع الكوليسترول
كتبت فاطمة ياسر
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