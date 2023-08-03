اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 03:54 م
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مشروبات صحية لمريض الكوليسترول.. أبرزها الزنجبيل والقهوة بشروط

الخميس، 03 أغسطس 2023 03:00 م
مشروبات صحية لمريض الكوليسترول.. أبرزها الزنجبيل والقهوة بشروط ارتفاع الكوليسترول
كتبت فاطمة ياسر

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مريض الكوليسترول له نظام غذائي مخصوص، ويكون  بشكل دائم له طريقة محددة ومختلفة في تناوله للطعام والمشروبات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم المشروبات التي يمكنهم تناولها، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline"، ومنها: 

-الشاي الأخضر: 

يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة للحفاظ على نسبته في الدم، والتقليل من فرص الإصابة بمضاعفات مرتبطة بهذا المرض. 

-الزنجبيل والبابونج: 

جميعها مشروبات دافئة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته في الدم، وتحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة به.

-القهوة: 

لا تضف لها السكر، أو المبيض وستحصل علي فوائدها الكثيرة، فتناولك لها بدون أي إضافات يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من ارتفاع الكولسترول.   

-عصير الجرجير والكرفس: 

الخضراوات بشكل عام تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ علي صحة الجسم، وتنظيم نسبته بالدم.

-عصير الليمون: 

يقوي الجهاز المناعي ، ولكن يجب تجنب إضافة السكر علي العصير حتي لا تتعرض لارتفاع نسبته.
 
 

مضادات الأكسدة

الكولسترول

الدم



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