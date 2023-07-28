5 أطعمة تساعدك على التخلص من مستويات الكولسترول الضار

كتبت إيناس البنا

يعد الحفاظ على مستويات الكولسترول الصحية أمرًا ضروريًا لصحة القلب، والخبر السار هو أن نظامك الغذائي يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في إدارة هذا الجانب، إذا كنت تبحث عن تحسين مستوى الكوليسترول لديك،

فكر في دمج هذه الأطعمة الخمسة الصديقة للقلب في نظامك الغذائي حسب موقع " webmd":

1. الشوفان

ابدأ يومك بتناول وعاء من دقيق الشوفان لإعطاء دفعة لقلبك. يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار (الكوليسترول الضار). ثبت أن الاستهلاك المنتظم للشوفان يساهم في خفض نسبة الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل عام.

2. الأسماك الدهنية

يمكن أن تكون الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والسردين، إضافة رائعة لنظامك الغذائي، تم ربط أوميجا 3 بزيادة مستويات كوليسترول HDL (الكوليسترول "الجيد") ويمكن أن تساعد في خفض الدهون الثلاثية وتقليل الالتهاب في الشرايين.

3. المكسرات

تناول وجبة خفيفة مع حفنة من المكسرات ، مثل اللوز أو الجوز أو الفستق ، لتحسين مستوى الكوليسترول لديك. هذه المكسرات غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة ، والتي ارتبطت بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار عند تناولها باعتدال.

4. الأفوكادو

الأفوكادو مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب ، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار مع الحفاظ على أو زيادته كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. يمكن أن تكون إضافة شرائح الأفوكادو إلى السلطات أو استخدامها كوسيلة للدهن طريقة لذيذة للاستفادة من خصائص خفض الكوليسترول.

5. البقوليات

الفاصوليا والعدس والحمص مصادر ممتازة للألياف القابلة للذوبان والبروتين النباتي. يمكن أن تساعد هذه القوى الغذائية في تقليل مستويات الكوليسترول ، وتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم ، ودعم صحة القلب بشكل عام.

تذكر أنه في حين أن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا ، فمن الضروري الحفاظ على نهج متوازن ومتنوع لتناول الطعام. اجمع بين هذه الخيارات الصحية للقلب مع نظام غذائي جيد ، والنشاط البدني المنتظم ، وخيارات نمط الحياة الصحية الأخرى للتحكم الأمثل في الكوليسترول والرفاهية العامة.

كما هو الحال دائمًا ، من الضروري استشارة أخصائي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجل قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي ، خاصة إذا كان لديك أي حالات طبية موجودة مسبقًا أو مخاوف بشأن مستويات الكوليسترول، يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات استباقية لإدارة الكوليسترول إلى وضعك على الطريق المؤدي إلى قلب أكثر صحة ونوعية حياة أفضل.