لو عندك حساسية اللاكتوز.. اضف 6 أطعمة غنية بالكالسيوم لنظامك الغذائى

اللاكتوز هو السكر الموجود في الحليب ولا يمكن امتصاصه بالكامل من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، على الرغم من أن المرض ، المعروف أيضًا باسم سوء امتصاص اللاكتوز، ليس ضارًا في العادة، فقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض غير مريحة، مثل الإسهال والانتفاخ ، ويحدث عدم تحمل اللاكتوز عادةً بسبب الكميات غير الكافية من إنزيم اللاكتيز، الذي يتم إنتاجه في الأمعاء الدقيقة، لتجنب أعراض عدم تحمل اللاكتوز ، قد يضطر الشخص إلى تجنب منتجات الألبان، وإليك الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي لا تحتوي على منتجات الألبان والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي كبديل للحفاظ على تناول الكالسيوم بشكل جيد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".
لو عندك حساسية اللاكتوز.. اضف 6 أطعمة غنية بالكالسيوم لنظامك الغذائىالخميس، 03 أغسطس 2023 09:00 ص
الاطعمة الغنية بالكالسيوم
كتبت ميرفت رشاد
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