لو عندك حساسية اللاكتوز.. اضف 6 أطعمة غنية بالكالسيوم لنظامك الغذائى

كتبت ميرفت رشاد



6 أطعمة غير الألبان غنية بالكالسيوم يجب تناولها بانتظام ​1. السردين يعتبر السردين مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. فهي توفر حوالي 35٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من الكالسيوم. اللاكتوز هو السكر الموجود في الحليب ولا يمكن امتصاصه بالكامل من قبل الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، على الرغم من أن المرض ، المعروف أيضًا باسم سوء امتصاص اللاكتوز، ليس ضارًا في العادة، فقد يعاني بعض الأشخاص من أعراض غير مريحة، مثل الإسهال والانتفاخ ، ويحدث عدم تحمل اللاكتوز عادةً بسبب الكميات غير الكافية من إنزيم اللاكتيز، الذي يتم إنتاجه في الأمعاء الدقيقة، لتجنب أعراض عدم تحمل اللاكتوز ، قد يضطر الشخص إلى تجنب منتجات الألبان، وإليك الأطعمة الغنية بالكالسيوم التي لا تحتوي على منتجات الألبان والتي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي كبديل للحفاظ على تناول الكالسيوم بشكل جيد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".يعتبر السردين مصدرًا ممتازًا للكالسيوم ، بالإضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د. فهي توفر حوالي 35٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من الكالسيوم.



2. اللوز اللوز ليس غنيًا بالدهون الصحية فحسب، بل يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم. ومع ذلك ، فهو يحتوي أيضًا على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويجب أن تستهلكها بكميات محدودة.



3. بذور الشيا تمتلئ هذه البذور الصغيرة بالكالسيوم ، بالإضافة إلى الألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية. تعد بذور الشيا من بين الأطعمة الخارقة الأكثر شعبية ، يمكن أن يكون هذا الطعام الغني بالمغذيات إضافة رائعة لنظامك الغذائي اليومي.



4. الفاصوليا البيضاء الفاصوليا البيضاء ، ليست غنية بالبروتين والألياف فحسب ، بل تحتوي أيضًا على كمية جيدة من الكالسيوم، الفاصوليا البيضاء متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها بعدة طرق.



5. البرتقال يُعرف البرتقال عادةً بمحتواه من الكالسيوم ، يعتبر أيضًا فاكهة مرطبة ومثالية للشتاء المقبل لأن الكثير منا غالبًا ما يقلل من استهلاكنا للمياه.