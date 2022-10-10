ما هى حساسية اللاكتوز؟ إليك الأعراض والعلاج

كتبت ميرفت رشاد

يعد عدم تحمل اللاكتوز أحد أكثر الأمراض المرتبطة بالأغذية شيوعًا، يعاني الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من صعوبة في هضم منتجات الألبان، تحتوي منتجات الألبان على سكر يسمى اللاكتوز، يحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما يكون الجهاز الهضمي غير قادر على تكسير هذا السكر (اللاكتوز)، تنتج الأمعاء الدقيقة إنزيمات تسمى اللاكتاز ، وهذه الإنزيمات مسؤولة عن تكسير اللاكتوز أثناء هضم منتجات الألبان، إذا كان لدى الشخص مستوى منخفض من اللاكتاز في نظامه، فقد يجعل ذلك من الصعب عليه هضم منتجات الألبان بشكل صحيح، قد يكون عدم تحمل اللاكتوز أيضًا أحد أعراض الأمراض الأخرى المرتبطة بالأمعاء، مثل مرض كرون، ومرض الاضطرابات الهضمية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".

هل عدم تحمل اللاكتوز وحساسية الألبان متماثلان؟

لا، عدم تحمل اللاكتوز ليس حساسية تجاه الطعام، ينتج عدم تحمل اللاكتوز عن نقص إنزيمات اللاكتاز في الجهاز الهضمي ، فإن حساسية منتجات الألبان هي رد فعل يسببه جهاز المناعة، يحدث هذا عندما يحدد الجهاز المناعي منتجات الألبان كتهديد ، يمكن أن تكون حساسية منتجات الألبان مهددة للحياة أو تؤثر بشدة على الشخص، من ناحية أخرى ، قد يكون لعدم تحمل اللاكتوز أعراض أكثر اعتدالًا نسبيًا، قد تشعر باضطراب في المعدة أو تشعر بالانتفاخ وتعود تدريجيًا إلى الشعور الطبيعي.

ما هي الاعراض؟

غثيان

التقيؤ

الانتفاخ

إسهال

غاز

ألم المعدة

العلاج وكيفية التعامل مع عدم تحمل اللاكتوز؟

يعد عدم تحمل اللاكتوز أحد أكثر الأمراض المرتبطة بالهضم شيوعًا ، فإن التعايش مع عدم تحمل اللاكتوز لا يؤثر بشكل كبير على حياتك اليومية ومع ذلك ، فإن المعاناة المنتظمة من أعراض مثل القيء والإسهال ليست مثالية أيضًا.

إليك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها لتجنب التعرض لحساسية اللاكتوز:

تجنب منتجات الألبان

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز ، فإن الاستغناء عن منتجات الألبان تمامًا قد يكون أمرًا صعبًا، إذا كنت شخصًا منفتحًا على الإقلاع عن منتجات الألبان ، فابدأ بالأطعمة التي تحتوي على نسبة أعلى نسبيًا من اللاكتوز، مثل الحليب، بدلاً من ذلك اختر المنتجات منخفضة اللاكتوز مثل الزبادي والجبن الصلب.

جرب بدائل الألبان

لقد أدى اتباع نظام غذائي نباتي إلى ظهور العديد من بدائل الألبان النباتية التي يمكن دمجها في نظامك الغذائي حتى لو لم تكن نباتيًا، يعتبر حليب الصويا وحليب الشوفان وحليب الجوز بدائل رائعة لحليب الألبان العادي، يمكن استبدال الزبدة بخيارات أكثر صحة مثل زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.

كبسولات اللاكتيز

يمكن الوصول إلى إنزيمات اللاكتيز التي تساعد على تكسير اللاكتوز في منتجات الألبان من خلال الكبسولات ، يمكنك تناول كبسولات اللاكتاز، يمكن أن يساعد تناول كبسولات اللاكتيز بانتظام جسمك على هضم منتجات الألبان بشكل أفضل.