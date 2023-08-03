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قمة السيسى وميتسوتاكيس تؤكد اتساق فى مواقف "شرق المتوسط".. اليوم السابع غدا

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:00 م
قمة السيسى وميتسوتاكيس تؤكد اتساق فى مواقف "شرق المتوسط".. اليوم السابع غدا اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" قمة السيسى و"ميتسوتاكيس" بالعلمين الجديدة تؤكد اتساق مواقف مصر واليونان فى "شرق المتوسط".. الرئيس السيسى يشيد بعمق وثبات العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين رئيس وزراء اليونان يشكر مصر لإرسالها طائرات لإخماد حرائق الغابات فى بلاده.. الجانبان يؤكدان الحرص المتبادل على سرعة تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين.. والرئيس يؤكد دعم المسار السياسى وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

 

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