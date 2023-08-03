غلق 102 منشأة وضبط 12 ألف حالة إشغال متنوعة وتحرير 3170 محضرا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 102 منشأة، والتحفظ على عدد 12 ألف حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 3170 محضرا متنوعة ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و641 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.