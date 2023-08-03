حى الجمرك بالإسكندرية ينظم قافلة طبية سكانية شاملة بالمجان

الإسكندرية جاكلين منير

نظم حى الجمرك بالإسكندرية ، بقيادة المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، القافلة الطبية السكانية المجانية بجمعية مستوصف أبى العباس بالجمرك، وذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وتفقدت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك القافلة الطبية المجانية بجمعيه مستوصف أبي العباس، بالتنسيق مع مدير إدارة التنمية المحلية، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص مع منطقة الجمرك الطبية ،حيث تم خلال القافلة تفعيل المبادرة الرئاسية( 100 يوم صحة ) .

وتم الكشف الطبى على الحالات المختلفة، والذى انتهي إلى 47 حالة باطنة ،6 حالات تنظيم أسرة 11 أطفال 15 نسا .

كما تم الكشف عن الأمراض المزمنة من ضغط وسكر واعتلال كلوى 36 حالة وكذلك مبادرة صحة المرأة و الكشف علي الأورام السرطانية 28 حالة، وأيضا تم توفير العلاج بالمجان لجميع الحالات وذلك من قبل حى الجمرك، وتم حصر عدد 5 بطاقات الرقم القومى للسيدات و4 حالات محو الأمية.

وخلال القافلة تم إلقاء العديد من الندوات التوعوية الصحه الإنجابية والوسائل الحديثة وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة من قبل مدير إدارة تنظيم الأسرة ومسئول الإعلام بمنطقة الجمرك الطبية كذلك شرح جميع المبادرات الرئاسية والخدمات الطبية المتاحة داخل الوحدات الصحية.

وقامت مدير إدارة مشروعك بشرح مفصل عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأقل فائدة والمستندات المطلوبة وذلك لدفع عجلة الإنتاج ورفع المستوى المعيشى، كما قام مسئول الإدارة العامة للوعى البيئى بشركة الصرف الصحى بالتوعية عن كيفية الحفاظ على شبكات الصرف والتخلص الآمن من المخلفات والإعلان عن الخط الساخن وتلقى الشكاوى، كما تم توزيع الهدايا على المواطنين.

وختاما قامت رئيس وحده تكافو الفرص بالحى بتمكين المرأة من الناحية الاجتماعية لدعمها فى جميع المجالات من خلال التوعية والتثقيف وتحقيق أهداف التنمية 2023.