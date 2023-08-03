رئيس "النواب التونسى" عن لقاء قيس سعيد: هناك ارتياح من الرئيس لأداء المجلس

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أكد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، أنه ناقش مع الرئيس قيس سعيد أمس خلال اللقاء الذى جمع بينهما العمل البرلمانى لاسيما ما يتعلّق منه بجلسات الحوار مع الحكومة، لافتا إلى ارتياح الرئيس سعيد لأداء المجلس فى دورته الأولى وتقديره لما تمّ إنجازه.

وقال بودربالة - خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم /الخميس/ - إن اللقاء كان مناسبة للنقاش حول التغيير فى رئاسة الحكومة، مؤكّدا حرص المؤسسة البرلمانية على مواصلة العمل فى إطار من التناغم والاستقلالية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية خدمة لمصلحة الوطن والاستجابة لطموحات الشعب.

على صعيد آخر، بحث أعضاء المكتب العديد من المسائل المتّصلة بعمل المجلس ومزيد إحكام تنظيمه، فيما اقترح رئيس مجلس نواب الشعب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل الكتل لتقديم مقترحات بخصوص ما يجب تنقيحه فى النظام الداخلي، وما يمكن القيام به لحسن سير عمل المجلس، ونقاش ذلك خلال الاجتماع المقبل لندوة الرؤساء فى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.