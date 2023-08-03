دراسة: النشاط اليومى يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أنه يمكننا تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان بفضل الأنشطة اليومية والحركة، بحسب موقع ساينس الرت.وأخذت الدراسة في الاعتبار العوامل الأخرى التي تؤثر على مخاطر الإصابة بالسرطان ، مثل العمر والتدخين والنظام الغذائي وعادات تناول الكحوليات.

على الرغم من أن المشاركين في الدراسة لم يقوموا بأي تمرين منظم ، إلا أن حوالي 94%سجلوا فترات قصيرة من النشاط القوي.

ارتبط ما لا يقل عن 3.5 دقيقة يوميًا بانخفاض بنسبة 17-18٪ في إجمالي مخاطر الإصابة بالسرطان مقارنةً بعدم القيام بأي نشاط من هذا القبيل.أمضى نصف المشاركين 4.5 دقيقة على الأقل يوميًا ، وهو ما يرتبط بانخفاض بنسبة 20-21 % في إجمالي مخاطر الإصابة بالسرطان.

بالنسبة لأنواع السرطان مثل سرطان الثدي والرئة والأمعاء ، والتي نعلم أنها تتأثر بكمية التمارين التي يمارسها الأشخاص ، كانت النتائج أقوى وكان الحد من المخاطر أكثر حدة.

على سبيل المثال ، قلل ما لا يقل عن 3.5 دقيقة يوميًا من النشاط العرضي القوي من خطر الإصابة بهذه السرطانات بنسبة 28-29 % معدل 4.5 دقيقة في اليوم، تم تقليل هذه المخاطر بنسبة 31-32 %.