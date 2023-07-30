4 عادات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

كتبت فاطمة خليل

سرطان البنكرياس هو مرض يحدث عندما تخضع الخلايا في البنكرياس لطفرة وتتكاثر بشكل غير طبيعي، وتشكل ورمًا، ويفرز البنكرياس ، وهو غدة في البطن ، إنزيمات تساعد على الهضم والهرمونات التي تساعد على تنظيم عملية التمثيل الغذائي للسكريات في هذه الحالة ، تتوقف خلايا البنكرياس السليمة عن العمل وتنمو الخلايا الخبيثة، في هذا التقرير نتعرف على عادات نمط الحياة التى تسبب الإصابة بسرطان البنكرياس، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

يصعب تشخيص سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة ، مما يؤدي إلى انخفاض معدل البقاء على قيد الحياة، ومع ذلك ، يمكن علاجه بالجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي. الأعراض الأكثر شيوعًا هي اليرقان والغثيان والقيء والإسهال وفقر الدم والالتهاب وآلام البطن وفقدان الشهية والانتفاخ والتعب وفقدان الوزن.

يمكن أن يحدث هذا النوع من السرطان بسبب عوامل خطر مختلفة. عوامل الخطر هذه هي في الأساس عادات نمط الحياة التي تؤدي إلى سرطان البنكرياس لدى النساء.

التدخين

التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا وعادات نمط الحياة التي تضاعف تقريبًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس مقارنة بغير المدخنين. حوالي 20-30٪ من سرطانات البنكرياس سببها استهلاك التبغ .

السمنة السمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة تصل إلى 20٪. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس. مرض السكري

من المرجح أن يحدث سرطان البنكرياس في مرضى السكري. وهو أكثر شيوعًا في داء السكري من النوع 2 الذي يزداد عند الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المتزايدة.

اللحوم المصنعة

تظهر العديد من الدراسات أن تناول اللحوم المصنعة يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. يعد سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان فتكًا بسبب فشل الكشف المبكر عنه. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، قد يرتفع عدد حالات الإصابة بسرطان البنكرياس بما يصل إلى 12000 حالة سنويًا بحلول عام 2030.