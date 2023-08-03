خطوات التظلم على نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت - مرام محمد

بدأت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة اليوم الخميس، تلقى طلبات التظلم على نتائج "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية، ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة الواحدة، وفق ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خطوات التظلم على نتائج "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية بالجيزة.

1- التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب المتظلم.

2- تسديد رسوم التظلم المقررة على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، وقدرها 35 جنيه على المادة الواحدة.

3- إحضار إيصال رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية "الدور الثاني" وصورة شخصية لولى الأمر، وكذلك إحضار طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

4- تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

5 -تحدد لجنة النظام والمراقبة موعدا للاطلاع على صور أوراق إجابة الطالب في المواد المتظلم منها.

6- التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد للاطلاع على ورقة الطالب في المواد المتظلم منها.

7- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

8- في حالة ما إذا ثبت من التظلم أحقية الطالب في درجات سوف يحصل عليها.