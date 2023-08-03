اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 12:07 م
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ثقافة شمال سيناء تنظم حفلات فنية على شواطىء العريش

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:00 م
ثقافة شمال سيناء تنظم حفلات فنية على شواطىء العريش حفلات فنية على شواطىء العريش
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن فرع إقليم القناة وسيناء الثقافى تنظيم مديرية الثقافة بشمال سيناء حفلات فنية منوعة على شواطئ العريش لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما مضت.
 
وأوضح البيان أنه فى إطار تحقيق مبدأى العدالة الثقافية ولامركزية الثقافة واستعادة الحقوق الثقافية لأهالى سيناء قامت وزارة الثقافة بتنفيذ حزمة من الأنشطة الثقافية بشمال سيناء ومنها مبادرة ثقافتنا فى اجازتنا نفذت ب قصر ثقافة العريش الاسبوع الماضى  ولافت اقبال  الجماهير من اهالى العريش وبرنامج ليالى صيف بلدنا.
 
أشرف  على تنظيم الفعاليات فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى، وتستمر فعاليات العروض الفنية بالمبادرة حتى 31 أغسطس 2023 على أرض محافظة شمال سيناء.
 


حفلات فنية على شواطىء العريش (1)
حفلات فنية على شواطىء العريش (1)

حفلات فنية على شواطىء العريش (2)
حفلات فنية على شواطىء العريش (2)

حفلات فنية على شواطىء العريش (3)
حفلات فنية على شواطىء العريش (3)

 

 


شمال سيناء

العريش

الثقافة

المساعيد

شواطئ العريش



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