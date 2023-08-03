تعرف على اختبارات قيادات المحليات بأسوان فى 10 معلومات

أسوان صلاح المسن

أجرت محافظة أسوان، اختبارات محاكاة لاختبارات وزارة التنمية المحلية، لتأهيل المرشحين واختيار العناصر المثلى وذات الكفاءة لتمثيل محافظة أسوان، فى الترشيحات النهائية.

ويقدم "اليوم السابع" أهم معلومات عن اختبارات تأهيل المتقدمين من الوحدات المحلية بأسوان لإختبارات مركز سقارة.



أولا: تأتي هذه الجهود، ضمن دور وزارة التنمية المحلية لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية.

ثانيا: كذلك تأتي هذه الجهود لبناء صف قيادى ثانى في المحليات لتحقيق توجهات الدولة والقيادة السياسية.

ثالثا: كذلك لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 .

رابعا: متابعة محافظ أسوان للإختبارات القبلية والتقيمات لترشحات المتدربين المتقدمين .

خامسا: بلغ عدد المرشحين 50 مرشح من الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة أسوان.

سادسا: تتم الاختبارات بإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان ، ورئيس لجنة بناء القدرات .

سابعا: سيتم تصعيد المقبولين من المرشحين لحضور البرامج التدريبية التى سيتم إنعقادها ضمن خطة تدريب وزارة التنمية المحلية بمركز سقارة للعام 2023/2024

ثامنا: تبدأ فعاليات البرامج فى أغسطس الجاري.

تاسعا:تضم البرامج التدريبية إعداد القادة ، وإعداد المدربين ( TOT ) ، وإدارة المشروعات ، والبرمجة ، وبرنامج الأتوكاد ، وأساسيات تحليل البيانات ، والشبكات ، وقيادات العمل النسائى

عاشرا: ضمت لجنة إجراء الإختبارات مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، و مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة ، بالإضافة إلى مديرى الشئون المالية والقانونية والموارد البشرية ، ونظم المعلومات الجغرافية.