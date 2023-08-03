تعرف على إجراءات محافظة أسوان المتعلقة بتخفيف أحمال الكهرباء

أسوان- صلاح المسن

مصر قادرة علي تجاوز كافة الأزمات والتغلب على مشكلة إنقطاع الكهرباء ، والذى جاء فى ظل الإرتفاع الشديد للغاية فى درجات الحرارة، و"اليوم السابع" يقدم أهم اجراءات محافظة أسوان لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، والتأكيد علي أن منظومة تخفيف الأحمال لن تستمر طويلاً.

أولا: هناك إجراءات مكثفة يتم تنفيذها بمتابعة لحظية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبالتنسيق بين وزارات الكهرباء والبترول والتنمية المحلية.

ثانيا: تم تحديد توقيتات إنقطاع الكهرباء فى مختلف المناطق السكنية ونشرها على الصفحة الرسمية للمحافظة.

ثالثا: تم تشكيل خلية لإدارة الأزمة خلال الفترة الحالية.

رابعا: إعتبار يوم الأحد القادم يوم عمل ميدانى بحيث يتابع جميع المسئولين ميدانياً المشروعات الجارية بدءاً من المحافظ وحتى أحدث موظف ، ليكون يوم هادف ومثمر.

خامسا: ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمبانى الحكومية.

سادسا:مرور ميداني لرؤساء المراكز والمدن يوميا لرصد أى مخالفات ، ومراجعة أعمدة الإنارة لحظر تشغيلها فى الفترة الصباحية.

سابعا: الإعلان المسبق على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية والمحافظة عن أى أعمال صيانة يتم تنفيذها بالأعمدة لتعريف المواطنين بها.

ثامنا:التفتيش على منظومة المصادر البديلة كالمولدات فى الأماكن التى لا يمكن قطع التيار عنها فى المستشفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الحيوية والسياحية.

تاسعا:إلتزام المنشآت الرياضية بالقرارات الصادرة بتخفيض إستهلاك الكهرباء ، والغلق الكامل للوحات الإعلانات.

عاشرا: تشديد الرقابة على غلق المحال فى المواعيد التى تم تحديدها.

حادي عشر: تكتفى قاعات المناسبات بالإنارة داخل القاعة فقط.

ثاني عشر : يتوازى ذلك مع ذلك أهمية الإلتزام بمنظومة الإنارة الذكية.

ثالث عشر: التأكيد على ترشيد إستهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة بالمساجد والكنائس والمولات التجارية الكبرى.

رابع عشر:سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب حيث سيتم محاسبة المقصرين، وإستبعاد كل متقاعس حتى يتم الوصول إلى أعلى درجات التطبيق لمنظومة تخفيف الأحمال.