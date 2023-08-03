السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية بحقل الدرة

وأضاف البيان، أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".