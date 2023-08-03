اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 07:23 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عربية

السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية بحقل الدرة

الخميس، 03 أغسطس 2023 07:00 ص
السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية بحقل الدرة السعودية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الرياض والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وفق بيان للوزارة، الأربعاء.

وأضاف البيان، أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

 


اخبار السعوديه

السعوديه

الكويت

اخبار الكويت

حقل الدره

ايران



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة