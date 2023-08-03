السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكية الثروات الطبيعية بحقل الدرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الرياض والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وفق بيان للوزارة، الأربعاء.
وأضاف البيان، أن البلدين يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة لإيران "للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
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