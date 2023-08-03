اليوم السابع
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الحكم بإعدام متهم قتل11 يهوديا فى هجوم مسلح على كنيس ببيتسبرج عام 2018

الخميس، 03 أغسطس 2023 06:00 ص
الحكم بإعدام متهم قتل11 يهوديا فى هجوم مسلح على كنيس ببيتسبرج عام 2018 المتهم الأمريكى روبرت باورز
وكالات

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أصدرت هيئة المحلفين الفيدرالية في ببيتسبرج بولاية بنسلفانيا، بعد مداولات دامت أكثر من 10 ساعات الأربعاء، حكما بإعدام الأمريكي، روبرت باورز، المتهم بقتل11 يهوديا عام 2018.

وأدين باورز (50 عاما) بقتل 11 يهوديا بالرصاص في هجوم مسلح على كنيس "تري أوف لايف" في بيتسبرغ شمال شرقي الولايات المتحدة، حيث كان مدججا بثلاثة مسدسات وبندقية هجومية نصف آلية.

وخلال الهجوم، هتف المتهم: "يجب أن يموت كل اليهود"، علما أنه نشر قبل ذلك رسائل عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للمهاجرين على شبكة يمينية متطرفة للتواصل الاجتماعي. 

وكانت النيابة العامة الفيدرالية في بنسيلفانيا قد أفادت سابقا بأن هيئة المحلفين اعتبرت باورز مذنبا في 63 تهمة موجهة إليه.

وكان سائق الشاحنة دفع في البداية ببراءته، قبل أن يعرض محاموه الاعتراف بذنبه في مقابل ضمان عدم الحكم عليه بالإعدام، إلا أن وزارة العدل الأمريكية رفضت ذلك.

ودعا الرئيس الأمريكي الجمهوري، دونالد ترامب، حينذاك، إلى فرض عقوبة الإعدام على روبرت باورز، وتبعته وزارة العدل وأكدته، بعدما بدأت ولاية الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في 20 يناير 2021.


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