إيقاف أعمال بناء بدون تراخيص فى أسوان ومصادرة المواد والمعدات

أسوان - صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة التواجد الميدانى لمسئولى المحليات بشكل يومي لمتابعة الأعمال الجارية لإزالة التعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة ، بجانب أعمال التطوير والتشجير والإنارة، وذلك للارتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى بمختلف المراكز والمدن.

من جانبه أكد سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، في "بيان اعلامي لمحافظة أسوان" على مواصلة تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لإزالة التعديات والإشغالات والمخالفات وذلك بمناطق مسجد الرضوان وشارع الغازات بنطاق حى جنوب المدينة، بالإضافة إلى شارع أبطال التحرير والشارع الجديد ومناطق الشواربى القديم والنفق والبركة وسوق الخميس بنطاق حى غرب .

وأشار رئيس مركز ومدينة أسوان، إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 325 حالة إشغال طريق مع تحرير ٨ محاضر مخالفة متنوعة ، علاوة على إيقاف أعمال مبانى بدون تراخيص مع مصادرة مواد ومعدات البناء ، فضلاً عن تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الأعمدة وكشافات الإنارة ، وأيضاً أعمال التسليك وإصلاح الكسورات بخطوط الصرف الصحى وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى .

ولفت إلى أن الحملات كانت تحت إشراف محمد ممدوح ومحمد حسين نائبى رئيس المدينة، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والفنيين والعمال ومعدات وسيارات الوحدة المحلية ، بمشاركة قوات قسم شرطة المرافق.