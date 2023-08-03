اليوم السابع
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الخميس، 03 أغسطس 2023 01:39 م
أكرم القصاص

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إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى الفيوم

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:52 م
إصابة 3 مواطنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى الفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بإتجاه أسيوط.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق





 


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