اليوم السابع
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إصابة طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:13 م
إصابة طالب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الهرم حادث -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب طالب نتيجة اصطدام سيارة به، بنفق حازم حسن اتجاه ميدان الرماية فى الهرم، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائد السيارة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى بنفق حازم حسن اتجاه ميدان الرماية بالهرم.
 
انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أنه خلال عبور طالب للطريق، اصطدمت به سيارة، ما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

حادث مروري

الهرم

امن الجيزة

حوادث اليوم



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