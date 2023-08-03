إصابة شخصين من دمياط والبحر الأحمر إثر حادث تصادم سيارتين فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

اصيب شخصان في حادث تصادم سيارتين في طريق المطرية بورسعيد الجديد بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية ، وتم نقلهما إلي مستشفي المطرية لتلقي العلاج اللازم .

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية، بوصول شخصين مصابين جراء حادث تصادم سيارتين بطريق المطرية بورسعيد الدائري الجديد.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك جراء حادث تصادم بين سيارتين على طريق المطرية بورسعيد الجديد، وتبين إصابة محمد علي فرح، مقيم الخلفيه محافظة دمياط، وخالد عبيد حمدين احمد 53 عام، مقيم محافظة البحر الأحمر.

وتم نقلهما لمستشفى المطرية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.