5 أطعمة لا يجب على الأطفال الإكثار منها لتجنب تسوس الأسنان

كتبت إيناس البنا

أسنان الأطفال في حالة دائمة من النمو والتطور، والحفاظ على صحة أسنانهم أمر مهم لتجنب حدوث مضاعفات في الأسنان والتي تشمل التسوس والتجاويف وقد تصل إلى التهاب اللثة.

أكدت الدكتورة شروق باسم، استشارى طب الأسنان، أن السكريات والأحماض الموجودة في الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تآكل المينا بسهولة وتخلق بيئة لنمو البكتيريا الضارة، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان وحتى أمراض اللثة، وبالتالي من الضروري إنشاء عادات غذائية جيدة في وقت مبكر لوضع الأساس لصحة الفم القوية طوال حياتهم.

وأشارت في تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هناك بعض الأشياء التي لا يجب تناولها بكثر من جانب الأطفال للحفاظ على سلامة أسنانه.

1. الحلويات:

مثل الحلوى والشوكولاتة والحبوب السكرية والوجبات الخفيفة من الأطعمة المفضلة لطفلك.

2. المشروبات السكرية:

تحتوي عصائر الفاكهة والمشروبات الغازية وحتى بعض المياه بنكهة الفاكهة على كميات عالية من السكر مما يعرض الأسنان للضرر.

3. الفواكه الحمضية:

مثل البرتقال والليمون والجريب فروت أن تضعف المينا مع مرور الوقت، لذا شجعي أطفالك على شطف أفواههم بالماء بعد تناول الفواكه الحمضية والانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة لمنع تآكل المينا .

4. الفواكه المجففة:

على الرغم من أنها تبدو صحية، إلا أن الفواكه المجففة هي مصادر مركزة للسكريات التي يمكن أن تلتصق بالأسنان، يمكن أن تكون بديلاً أفضل للوجبات الخفيفة السكرية، ولكن يجب تناولها باعتدال يليها الماء أو تنظيف الأسنان بالفرشاة.

5. الحلوى المطاطية:

مثل الجيلى والحلوى الصمغية فهى ليست مليئة بالسكريات فحسب، إنما تميل أيضًا إلى الالتصاق في شقوق الأسنان، وهذا يسمح للسكريات بالبقاء لفترة أطول ويزيد من خطر تسوس الأسنان.