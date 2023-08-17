أخطاء تتسبب في رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان

كتب – حسام الشقويرى

يؤذي السكر أسنانك عن طريق تغذية البكتيريا السيئة في فمك، مما يتسبب في ظهور البلاك الذي يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فيما يلي بعض الأخطاء التي يمكن أن تؤذي أسنانك وكيفية تجنبها:

تستهلك الكثير من السكر

الصيف هو موسم الآيس كريم والمثلجات والحلويات السكرية الأخرى التي يمكن أن تضر أسنانك. يحدث هذا لأن السكر يغذي البكتيريا في فمك ، ويشكل طبقة البلاك والتجاويف. لتجنب ذلك ، قلل من تناول السكر ، واغسل أسنانك بعد تناول الوجبات السكرية ، واشطف فمك بالماء للتخلص من أي سكر متبقي.

شرب المشروبات الحمضية

المشروبات مثل عصير الليمون والمشروبات الرياضية والصودا غنية بالأحماض ويمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت. يحدث هذا عندما تشربها بكميات كبيرة. المينا هي الطبقة الخارجية لأسنانك التي تحميها من التسوس ، وعندما تتلاشى يمكن أن تؤدي إلى حساسية الأسنان وتسوس الأسنان ومشاكل الأسنان الأخرى. إذا كنت تستهلك المشروبات الحمضية ، فاستخدم مصاصة لتقليل ملامسة أسنانك ، واشطف فمك بالماء بعد ذلك.

لا تشرب ما يكفي من الماء

يعتبر الجفاف مشكلة شائعة خلال أشهر الصيف ، ولكنه قد يضر أسنانك أيضًا. اللعاب ضروري للحفاظ على أسنان صحية لأنه يساعد على تحييد الأحماض التي تنتجها البكتيريا في فمك. ومع ذلك ، عندما تصاب بالجفاف ، ينتج فمك كمية أقل من اللعاب ، مما يجعل أسنانك عرضة للتسوس. لمنع ذلك ، اشرب الكثير من الماء طوال اليوم وتجنب المشروبات السكرية والحمضية.

إهمال نظافة الفم

العطلة الصيفية هي وقت للاسترخاء ، ولكن من المهم عدم إهمال روتين نظافة الفم. يمكن أن يؤدي تخطي تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط إلى تراكم البلاك والبكتيريا في فمك ، مما قد يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة والتجاويف وأمراض اللثة . تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل ، واستخدام الخيط يوميًا ، واستخدم غسول الفم المضاد للبكتيريا للحفاظ على فمك نظيفًا وصحيًا.

تخطي فحوصات الأسنان

فحوصات الأسنان ضرورية للحفاظ على صحة الفم ، ومن المهم عدم تخطيها حتى خلال أشهر الصيف. يمكن أن تساعد زيارات الأسنان المنتظمة في اكتشاف مشاكل الأسنان مبكرًا ومنعها من أن تصبح أكثر خطورة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لتنظيف الأسنان أن يزيل أي ترسبات في الجير أو الجير قد تكون فاتتك أثناء روتينك اليومي لنظافة الفم.

من خلال تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية والحمضية ، وشرب الكثير من الماء ، وممارسة نظافة الفم الجيدة ، وعدم تخطي فحوصات الأسنان ، يمكنك الحفاظ على ابتسامة صحية وسعيدة طوال الصيف. إذا واجهت أي مشاكل في الأسنان ، فتأكد من استشارة طبيب الأسنان على الفور.