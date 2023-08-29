وزير خارجية بريطانيا يزور الصين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سيزور الصين يوم الأربعاء، في رحلة منتظرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المضطربة التي تدهورت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وقال وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عندما سئل عن الزيارة في مؤتمر صحفي يومي دوري: "سيجري الجانبان تبادلات متعمقة حول القضايا محل الاهتمام".

وأضاف "نأمل أن يعمل الجانبان البريطاني والصيني معا لدعم روح الاحترام المتبادل وإجراء تبادلات متعمقة وتعزيز التفاهم ودفع التنمية المستقرة للعلاقات الصينية البريطانية"، وقال وانج إنه "من المصلحة المشتركة" للبلدين تطوير العلاقات الثنائية.

وكان من المتوقع أن يزور كليفرلي الصين في نهاية يوليو ، لكن الرحلة لم تتم مطلقًا، وتم استبدال نظيره آنذاك، تشين جانج، بالدبلوماسي المخضرم وانج يي.

وسيكون أول وزير خارجية بريطاني يزور الصين منذ خمس سنوات، حيث توترت العلاقات خلال جائحة كوفيد ، ومن المقرر أن يعقد كليفرلي اجتماعات منفصلة مع وانج ونائب الرئيس هان تشنج، وفقًا لأشخاص مطلعين على خططه.

وقد اتخذت حكومة المملكة المتحدة نهجا متشددا نسبيا تجاه الصين، حيث أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في مايو أن بكين تشكل "التحدي الأكبر في عصرنا للأمن والازدهار العالميين".

وذكرت صحيفة التايمز يوم الثلاثاء أن سوناك "منفتح" على لقاء الرئيس الصيني شي جين بينج في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في الهند.

ويتعرض سوناك لضغوط متزايدة من بعض الشخصيات في حزب المحافظين الحاكم الذي يسعى إلى تشديد سياسة لندن تجاه الصين، لكن المملكة المتحدة تتطلع أيضًا إلى تعزيز مشاركتها الدبلوماسية وعلاقاتها الاقتصادية مع الصين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.