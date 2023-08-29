وزارة النقل السورية: استئناف الخدمة فى مطار حلب الدولى منتصف الليل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة النقل السورية عن استئناف الخدمة في مطار حلب الدولي منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم) في سوريا فاديم كوليت أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على معقل ومركزين لتنظيم "جبهة النصرة" في سوريا.

وذكر مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية -في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين- أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية وهجمات على المواقع السورية.

وأضاف كوليت أن القوات الجوية الروسية قصفت، الإثنين، منشآت تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بما فيها مركزان ومعقل لقيادة الجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات السورية.