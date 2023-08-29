وذكر مركز "حميميم" التابع لوزارة الدفاع الروسية -في بيان أودرته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين- أن مقرات الإرهابيين التي تم تدميرها كانت متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية وإرهابية وهجمات على المواقع السورية.



وأضاف كوليت أن القوات الجوية الروسية قصفت، الإثنين، منشآت تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، بما فيها مركزان ومعقل لقيادة الجماعات المسلحة غير الشرعية المتورطة في تنظيم وتنفيذ هجمات على مواقع القوات السورية.