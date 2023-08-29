محافظ شمال سيناء: توقيع الكشف الطبى على 3300 حالة فى قافلة طبية بالعريش

شمال سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، القافلة الطبية في مدرسة أحمد عرابي في مدينة العريش، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في المحافظة، وأحمد منصور، مدير عام مستشفي العريش العام، حيث قال المحافظ إن القافلة الطبية تنفذها قيادة الجيش الثاني الميداني بالتعاون مع مديرية الصحة في شمال سيناء، بهدف توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

أضاف المحافظ، أنه من خلال القافلة الطبية تم توقيع الكشف الطبي على نحو 3300 مواطنًا خلال اليوم الأول من عمل القافلة في مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان بخلاف التحاليل الطبية. أشار المحافظ إلي أنه بفضل القوافل الطبية التي تقوم بإجراء العمليات الجراحية للمواطنين تم القضاء علي قوائم الانتظار في مستشفى العريش العام وأصبحت صفر عمليات جراحية.

وجه المحافظ الشكر، إلى القوات المسلحة علي دعم أبناء سيناء، لافتا الي أنه اسبوعيًا يجري تنفيذ قوافل طبية في شمال سيناء في ظل الاهتمام بالمواطن السيناوي. لفت المحافظ إلي أن القافلة تضم تخصصات المخ والاعصاب والباطنة والقلب والكبد والجهاز الهضمي والكلي والأطفال والجلدية والاسنان والرمد والغدد الصماء، بجانب الأشعة والتحاليل المعملية. أشار المحافظ إلي أن القافلة مستمرة في عملها حتي يوم غد الأربعاء حيث بدأت أمس الأثنين.