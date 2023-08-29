اليوم السابع
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إطلاق قافلة دعوية تضم 12 عالما إلى شمال سيناء الجمعة المقبل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:40 م
إطلاق قافلة دعوية تضم 12 عالما إلى شمال سيناء الجمعة المقبل وزارة الأوقاف والازهر الشريف
كتبت – مرام محمد

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تطلق وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، قافلة دعوية، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 سبتمبر 2023، إلى محافظة شمال سيناء، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

تضم القافلة اثنى عشر عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن.

يٌذكر أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، انطلقت قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظت (البحر الأحمر –الجيزة)، يوم الجمعة الماضي (9 صفر 1445هـ)، الموافق(25/ 8/ 2023م).

وضمت القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "قضاء حوائج الناس بين الواجب والمندوب.


قافلة دعوية

وزارة الأوقاف

الأوقاف

دار الإفتاء المصرية

الازهر



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