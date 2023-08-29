محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لـ7 قرى بمركز ومدينة الخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلى لـ 7 قرى لمركز ومدينة الخانكة، وهم قرى "سرياقوس والجبل الأصفر وعرب العليقات وعرب العيايدة والمنية والقلج و23 يوليو"، والذى قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداده من خلال أحد المكاتب الاستشارية، حيث تم الإعداد من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى إطار البروتوكول المبرم بينها وبين وزارة التنمية المحلية، وسيتم العمل بالمخططات بعد التصديق من مجلس الوزراء وصدور القرار التنفيذى من محافظ القليوبية

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلى للمدينة، للحد من النمو العشوائى لمناطق الامتداد العمرانى ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التى تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ، على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.