محافظ القليوبية يتفقد ويفتتح 12 مشروعا بالقناطر الخيرية بتكلفة تتخطى مليار جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

يجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية، اليوم الثلاثاء، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة القناطر الخيرية، احتفالا بالعيد القومي الـ 155 للمحافظة، والذي يواكب ذكرى افتتاح القناطر الخيرية، حيث سيتم خلال الجولة افتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسى بقرية الخرقانية بتكلفة مليون جنيه، وافتتاح إنشاء مبنى خدمات وأنشطة بمركز البرادعة بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وافتتاح انشاء مبنى خدمات وانشطة بمركز شباب أجهور الصغرى بتكلفة 1.3مليون جنيه، وافتتاح إحلال وتجديد الملعب الخماسى بقرية أبو الغيط بتكلفة مليون ونصف جنيه.

كما سيتم تفقد إنشاء وحدة رفع لتغذية الحبس الواقع من ك 11.00 بالراجع خلف فم ترعة الباسوسية، ووضع حجر الأساس للمدرسة اليابانية المصرية بالقناطر إنشاء جديد 28 فصل بتكلفة 5.8 مليون جنيه، وتفقد المدرسة اليابانية المصرية بالقناطر 11 فصل "إنشاء جديد" بتكلفة 6 ملايين جنيها، وافتتاح مدرسة السيدة خديجة الرسمية لغات "إحلال جزئي"، 15 فصل بتكلفة 6 مليون جنيه.

كما سيشهد المحافظ، افتتاح مشروع صرف صحى عزبة أحمد سعيد مركز بتكلفة 12 مليون جنيه "محطة رفع"، وتفقد محطة رفع قرية سندبيس بتكلفة 28 مليون جنيه، وبدء التشغيل التجريبى لمستشفى القناطر الخيرية بتكلفة 485 مليون جنيه، وتفقد كوبرى السكة الحديد بالقناطر الخيرية بتكلفة تتخطى النصف مليار جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى قليوب وشرق القناطر بالقناطر الخيرية بطاقة 45 الف متر3/يوم بتكلفة 65 مليون جنيه، وافتتاح مركز شباب أجهور الصغرى بتكلفة 1.3 مليون جنيه.