محافظة الجيزة: رفع 525 طن تراكمات ومخلفات بحدائق الأهرام

كتبت – مرام محمد

نفذت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم حملات موسعة لتحسين مستوى النظافة بقطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن رفع 525 طن مخلفات وتراكمات بقطع الأراضي 212ن ، 525ز 241ن ، 251ن ، 212ح وشوارع الثروة المعدنية والضغط العالي، وذلك من خلال حوالي 40 نقلة بسيارات ومعدات هيئة النظافة.

من ناحيته، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رصد حالة النظافة يومياً بهضبة الأهرام وتوجيه حملات لرفع أي مخلفات بالمناطق التى بحاجة إلى رفع كفاءة النظافة بها.

وكلف محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي الهرم بالدفع بحملات موسعة لرفع أي تراكمات أو مخلفات من قطع الأراضي الفضاء محل شكوى المواطنين، بالإضافة إلى شن حملات مماثلة بكافة قطاعات هضبة الأهرام لرفع كفاءة النظافة.

كما كلف "راشد"، قطاع هضبة الأهرام بشن حملات علي مدار اليوم لمواجهة كافه المخالفات والتعديات علي الطريق العام من قبل المحال والمنشآت التجارية وتحقيق الانضباط بالشارع، مشدداً على سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين والتعامل الفوري حيالها.



حملات نظافة موسعة بحداق الأهرام



حملات نظافة موسعة بحداق الأهرام



حملات نظافة موسعة بحداق الأهرام