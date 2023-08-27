جامعة جنوب الوادي تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2023 - 2024 بكليات الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالغردقة، والتي تبدأ يوم السبت 3 سبتمبر 2023، وتنتهى يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023.

وقال عكاوي، إن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ماعدا كلية الهندسة والمعهد الفني الصحي والمعهد الفني للتمريض يعقد بمقرات الكليات والمعاهد المذكورة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه تحدد يوم الأحد 3 سبتمبر 2023 موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم الإثنين 4 سبتمبر لطلاب كلية طب الأسنان، ويوم الثلاثاء 5 سبتمبر لطلاب كلية الصيدلة، ويوم الأربعاء 6 سبتمبر لطلاب كلية العلاج الطبيعي، والخميس 7 سبتمبر لكليتي الهندسة والآثار، والأحد 10 سبتمبر لكليتي الإعلام بمقر الجامعة بقنا والألسن بالغردقة.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تحدد يوم الاثنين 11 سبتمبر موعداً لتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية التمريض بقنا والحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة، ويوم الثلاثاء 12 سبتمبر لكلية الطب البيطرى والمعهد الفنى الصحى ويوم الاربعاء 13 سبتمبر لكلية العلوم، والخميس 14 سبتمبر لكلية التربية ” تعليم عام ” بقنا والغردقة والأحد 17 سبتمبر كلية التربية” تعليم أساسى ” بقنا والغردقة والاثنين الموافق 18 سبتمبر لكلية التربية” طفولة ” بقنا والغردقة والثلاثاء 19 سبتمبر لكليتى الزراعة والحاسبات والمعلومات بقنا ويوم الأربعاء 20 سبتمبر لكلية التربية النوعية والمعهد الفنى للتمريض، والخميس 21 سبتمبر لكلية العلاج الطبيعى (الجامعة الأهلية بقنا) والأحد 24 سبتمبر لكلية الطب البشرى (الجامعة الأهلية بقنا) ويوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر لكليتى الصيدلة والتمريض (الجامعة الأهلية بقنا ) ويوم الثلاثاء 26 سبتمبر لكليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات ( الجامعة الأهلية بقنا) ويوم الأربعاء 27 سبتمبر لكلية التجارة "طالبات".

وتابع شحات، أنه يوم الأحد 1 أكتوبر لكلية التجارة "طلبة" والإثنين 2 أكتوبر كلية الآداب "طالبات" والثلاثاء 3 أكتوبر كلية الآداب "طلبة" والأربعاء 4 أكتوبر كلية الحقوق "طالبات" والأحد 8 أكتوبر لكلية الحقوق "طلبة" ويوم الإثنين 9 أكتوبر لكلية التجارة انتساب "طالبات " والثلاثاء 10 أكتوبر كلية التجارة انتساب "طلبة" ويوم الأربعاء 11 أكتوبر لكلية الآداب انتساب "طالبات " ويوم الخميس 12 اكتوبر كلية الأداب انتساب "طلبة" ويوم الأحد 15 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طالبات" ويوم الإثنين 16 أكتوبر كلية الحقوق انتساب "طلبة " ويوم الثلاثاء 17 اكتوبر للمتخلفين بكافة كليات الجامعة.