ماكرون يحذر من إضعاف قوة أوروبا والغرب فى السياق الدولى

أحمد علوى

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطر إضعاف قوة أوروبا والغرب في ظل السياق الدولي في الوقت الراهن، والذي تخيم عليه تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال ماكرون- في كلمته التي ألقاها أمام سفراء فرنسا المجتمعين بباريس، خلال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر سفراء فرنسا، المنعقد من الاثنين إلى الأربعاء 30 أغسطس الجاري- إن هذا السياق الدولي أصبح أكثر تعقيدا، ويؤدي إلى خطر إضعاف قوة وثقل الغرب وخاصة أوروبا، ولاسيما مع "ظهور قوى دولية كبرى جديدة".

وفي مواجهة ذلك.. أضاف ماكرون أن "على الاتحاد الأوروبي قبول المزيد من التكامل"، من أجل المضي قدما في بعض الموضوعات الأساسية.

وأكد على أهمية وجود قدر من الجرأة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق مزيد من التكامل بينهم لأخذ قرارات تجاه موضوعات معينة.

أشاد بعمل الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يعملون في ظروف صعبة، وخاصة وضع السفير الفرنسي في النيجر الذي لا يزال في منصبه، رغم المطالبات برحيله.