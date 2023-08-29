فريق التدخل السريع بالغربية ينجح فى إنقاذ مسن بلا مأوى

الغربية محمد طارق

نجح فريق التدخل السريع التابع لمديرية ا لتضامن الإجتماعي في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق، من إنقاذ مسن بلا مأوى ونقله إلى إحدى دور الرعاية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي في الغربية، قد تلقت بلاغا من مواطن بوجود مسن يقيم بغرفة بدروم عمارة في مدينة زفتي، ومصاب بجلطة ولا يهتم به أحدٍ من أسرته، علي الفور انتقل الفريق وتبين وجود رجل يبلغ من العمر 65 سنة ويعاني من شلل وجلطة وقرحة فراش، وتم الدفع بسيارة إسعاف بالتنسيق إدارة الازمات بالمحافظة ونقله الي مستشفي زفتي العام لعمل الاشاعات والفحوصات اللازمة ثم نقلة الي دار الإيواء والرعاية بطنطا.