"التضامن" تعلن توفير 4 آلاف مشروع تنموى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ، إن مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، شاركت جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى فى توفير 4 آلاف مشروع تنموى متمثل في قروض حسنة، وتسليم أكشاك وتوزيع مواشي للأسر الأكثر احتياجًا من جميع مراكز محافظة كفر الشيخ المختلفة، وذلك على مدار السنوات السابقة.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، على الدور الحيوي والفاعل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، في مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هي عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التي تخدم رؤية مصر 2030.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأضاف ممدوح، قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة .

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن جمعية الأورمان بكفر الشيخ، نظمت قافلة طبية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ للمرضى من عدد من القرى بمراكز محافظة كفر الشيخ، مشيراً إلى أن عدد القوافل 4 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال الـ4 قوافل علي 429 مريضا، تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا علي نفقة جمعية الأورمان.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة كفرالشيخ تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.