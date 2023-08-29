ضبط محطة وقود بعد جمعها بنزين 80 لبيعه فى السوق السوداء فى الغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ض بط محطة تموين سيارات بمركز كفر الزيات بعد قيام المسئول عنها يتجميع 3201 لتر بنزين 80 بقصد بيعهم بالسوق السوداء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية على كافة السلع المعروضة.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت السعودي الجارية، محمد صلاح المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين.

وأسفر التفتيش بدائرة مركز كفر الزيات عن تحرير محضر جنح ضد محطة وقود سيارات لتجميع 3201 لتر بنزين 80

وتحرير محضر جنح لمحل سجائر للبيع بأزيد من السعر الرسمي بـ24 جنيه ، كما تم تحرير محضرين جنح لضبط كميه من السجائر المستوردة باجمالي 160 علبة مختلفة الأنواع، وتحرير 3 محاضر جنح لمحال بيع السجائر لامتناعهم عن البيع رغم توافر السلعه باجمالي كمية 142 علبة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.