اليوم السابع
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الخميس، 17 أغسطس 2023 01:48 م
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ضبط محطات وقود غير مرخصة لبيع 3 آلاف لتر سولار مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 17 أغسطس 2023 12:46 م
ضبط محطات وقود غير مرخصة لبيع 3 آلاف لتر سولار مدعم فى السوق السوداء بالبحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، والمجهولة المصدر، وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.  
 
وأسفرت تلك الحملات التى تم تنفيذها بمراكز بدر وكوم حمادة والدلنجات، عن ضبط محطتى وقود غير مرخصة، لتجميعهما 3000  لتر سولار مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية.
 
من جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجارى، وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.
 
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