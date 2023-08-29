صحة قنا تشارك فى مبادرة مستقبل شبابنا وندوة حول مخاطر الإدمان

شاركت مديرية الصحة بقنا ووحدة سكان محافظة قنا بمبادرة "مستقبل شبابنا يهمنا" تحت رعاية اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور راجى تاوضروس، صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا.

ونفذت وحدة سكان محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الصحة والمجلس الوطنى للشباب، ندوات توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات وعلاج الإدمان بقصر ثقافة نجع حمادى، وتضمنت المبادرة العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير الخدمات والمشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر والتوعية من الناحية الدينية والطبية.

وقدمت الدكتورة سوزى لندن، مديرة وحده السكان بمديرية الصحة، إرشادات توعوية حول الإدمان وأسبابه، موضحة أنواع المخدرات وآثارها السلبية وكيفية علاج الإدمان، كما أكدت على ضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التوعوية حول الوقاية من مخاطر المخدرات الذى تؤثر سلبًا على المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين، وكذلك تدريب الشباب والعمل على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان وتثقيف الأسر وتقديم الرعاية الصحية وذلك تحت إشراف طبى متكامل.