رفع 2175 طنا من المخلفات بالطرق الرئيسية بقرى شبين القناطر ضمن "حياة كريمة"

القليوبية إبراهيم سالم

تابع المحاسب خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أعمال تنفيذ سلسلة حملات نظافة مكبرة على الطرق العامة بشبين القناطر، بحضور طلال ربيع، وحسام مصطفي، نائبي رئيس المركز والمدينة، وجميع رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المتابعة الميدانية بمجلس المدينة، وذلك لمتابعة حملات النظافة المكبرة والمشتركة بنطاق الوحدات المحلية القروية للقضاء على جميع التراكمات وتجمعات القمامة على الطرق العامة وجسور الترع والمصارف، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، باستمرار حملات رفع المخلفات والمتابعة اليومية لحالة النظافة العامة.

وتفقد رئيس المدينة، أعمال حملات النظافة التي تتم بالوحدات المحلية الـ 9، وتم ذلك بمعدات مجلس المدينة ومعدات الوحدات المحلية القروية "بالمريج والجعافرة والقشيش وطحانوب ومنشأة الكرام وكفر شبين ونوى وطحوريا والأحراز"، وتم رفع المخلفات ونواتج الهدم والتطهير للترع والمصارف للمقلب العمومي بناطق الوحدات والطرق.

وجاء أبرز الطرق التي تم الرفع من عليها، طريق شبين القناطر/ قليوب بجوار مقابر طحانوب وبنطاق نوى بإجمالي كميات 160 طنا، وطريق مصرف كوم أشفين بناحية القشيش ونوى بإجمالي 120 طنا، وطرق الوحدة المحلية بالجعافرة بإجمالي كميات 800 طن، وطريق الاحراز / طحوريا بجوار المصرف بالأحراز بإجمالي كميات 300 طن، وطرق قري طحوريا وجسور الترع والمصارف بإجمالي كميات 140 طنا.

وتضمنت الحملة أيضا طريق مصرف المريج حتى كوبرى جبيل وأمام السوق النموذجي بقرية المريج بإجمالي كميات 150 طنا، وطريق المرصفاوية بطن جسر السكة الحديد بكفر شبين بإجمالي كميات 300 طن، وطريق جسر مصرف كفر شبين بإجمالي كميات 140 طنا، وطريق محطة معالجة العرب ومصرف بلبيس التابعة لمنشأة الكرام بإجمالي كميات 65 طنا.

ووجه رئيس المركز والمدينة، نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية برفع أية تراكمات أو مخلفات موجودة على الطرق العامة وجسور الترع والمصارف واستمرار الحملات المكبرة المشتركة بين الوحدات المحلية القروية وبدعم من معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة، حيث تم رفع إجمالي ما يقارب حوالي 2175 طنا.

كما أهابت رئاسة مركز ومدينة شبين القناطر، مواطني المركز والمدينة بضرورة الحفاظ على البيئة وعدم إلقاء المخلفات أو القمامة على الطرق العامة وإلقائها في أماكنها المخصصة وذلك للظهور بالمظهر الحضاري واللائق وحفاظاً على البيئة العامة.

وأشار رئيس المركز والمدينة، أنه تم التأكيد على نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية وإدارة البيئة وإدارة المتابعة وهندسة الري والصرف بشبين القناطر باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحفاظاً على مكتسبات وثمار "حياة كريمة" في قطاع الرصف وتبطين الترع الذى تم خلال المبادرة الرئاسية بمركز شبين القناطر.