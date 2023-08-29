رجعيه لأكل جدته.. البليلة والبطاطا والسبانخ سوبر فيتامينات للأطفال

كتبت إيناس البنا

تعد مرحلة تأسيس الطفل بعد الفطام، من خلال الأطعمة أهم فترة في حياة الطفل؛ لأنها تعد بداية البناء الصحى للجسم لتعزيز صحة الطفل وتزويده بالمناعة الطبيعية.

ولكن مع مرور الوقت بدأت الكثير من الأمهات الاتجاه ناحية "الترند" أو موضة الطعام الجديدة والاستغناء عن موروثات الأجداد في تناول الكثير من الأطعمة والتي تعد سوبر فود فيتامينات لصحة طفلك.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة رضوى نبيل، استشاري التغذية العلاجية – القصر العينى، إن العودة إلى تناول الأكلات القديمة من زمن الجدات يزود الطفل بالمناعة والاحتياجات اللازمة لبناء جسمه، فمثلا يمكن بعد الفطام يتناول الطفل البليلة بدل من الشوفان ، والقرنبيط والكرنب أو البروكلي.

وأضافت أن الجزر مصدر مهم جدا لفيتامين A وهو من أهم فيتامينات الجهاز المناعى والفلفل الأحمر أيضا مصدر كبير لفيتامينC أضعاف الموجودة في البرتقال، الخبيزة والسبانخ من أهم مصادر الحديد ولكن يفضل تناول السبانخ نيئة ليست مطبوخة ويوضع عليها ليمون للاستفادة من محتوى الحديد بها.

أيضا يمكن إدخال جوز الهند والتفاح والبطاطا والقرع مليئة بالكثير من الفيتامينات، والسمك التونة المطبوخ في البيت، الورقيات الخضراء تقوى المناعة بصورة كبيرة مثل الجرجير والسريس والرجلة من أكثر الأطعمة المليئة بالكالسيوم.

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن الأطفال من سن عامين إلى 8 يحتاجون الكميات التالية: كوب من الخضروات الورقية الأخضر في الأسبوع و3 أكواب من الخضار البرتقالي والأحمر، ونص كوب من البقوليات و3 أكواب ونصف كوب من الخضار النشوى مثل البطاطس والبطاطا وباقي الخضار مثل الثوم والبصل 2 ونصف كوب.