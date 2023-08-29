خليك واعى.. لا صحة لإزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. إنفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.

الشائعة:

أنباء تزعم إزالة مقبرتى الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير بالمنطقة.

الحقيقة:

نفت محافظة القاهرة تلك الأنباء تمامًا.

وأهابت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، وشددت على أهمية التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.