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خليك واعى.. لا صحة لإزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. إنفوجراف

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 07:26 م
خليك واعى.. لا صحة لإزالة مقبرتى الإمام ورش وأمير الشعراء.. إنفوجراف خليك واعى
كتب سيد الخلفاوى

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نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا، بشأن إزالة مقبرتى الأمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.
 

الشائعة: 

 
أنباء تزعم إزالة مقبرتى الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير بالمنطقة.
 

الحقيقة: 

نفت محافظة القاهرة تلك الأنباء تمامًا.
 
وأهابت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومستخدمى مواقع التواصل الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، وشددت على أهمية التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
 
 
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القاهرة

مقبرة امير الشعراء

مقبرة ورش

مقبرة الامام ورش

خليك واعى



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