"جنايات سوهاج" تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخصا بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لمواطن، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2022، بدائرة مركز المراغة، عندما وجهت النيابة للمدعو( م. ع 43 عاما )، تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه ( أ. ح )، عمدا مع سبق الإصرار، بأن وجه له ضربتين باستخدام سلاح أبيض "سنجة"، مما تسبب فى إحداث عاهة مستديمة له وذلك بسبب خلافات بينهما فقام بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.