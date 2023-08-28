اليوم السابع
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السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة مواسير الصرف الصحي فى سوهاج

الإثنين، 28 أغسطس 2023 05:11 م
السجن 5 سنوات لمتهم بسرقة مواسير الصرف الصحي فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ع.س" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بسرقة مواسير من المهمات المعدة لمرفق صرف صحى، بمركز دار السلام.
 
تعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضى 2022 ، بدائرة مركز دار السلام، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ع . س 27 عاما )، تهمة سرقة مواسير من المهمات المعدة للاستعمال فى مرفق الصرف الصحى بقرية الكشح، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات وبمواجهة المتهم أعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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جنايات سوهاج

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