تونس: تضرر 80 هكتارا من الغابات ولا خسائر بشرية فى حرائق بنزرت

وأكد أنه تمت السيطرة نهائيا على مجموع الحرائق التي كانت قد نشبت بعدد من المناطق الغابية في سجنان وجومين، وذلك عقب حوالي 72 ساعة من التدخلات الميدانية المكثفة لمختلف المصالح التابعة للجنة المحلية لتنظيم النجدة.

ولفت إلى أنه تم تكليف عدد من الفرق الميدانية لمواصلة مراقبة بعض الأماكن الوعرة حتى انتهاء مرحلة التبريد.

وكان الناطق الرسمى باسم الحماية المدنية فى تونس العميد معز تريعة أعلن أمس الاثنين، أن هناك 10 حرائق اندلعت متزامنة فى 5 ولايات منذ منتصف الأحد، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على البعض منها، مثل حريق جبل عين جلولة بالقيروان.