اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونس: لا خسائر بشرية جراء الحرائق وتضرر 60 هكتارا من الغابات

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:00 ص
تونس: لا خسائر بشرية جراء الحرائق وتضرر 60 هكتارا من الغابات حرائق غابات - ارشيفية
ا ش ا

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أكد مدير الحماية المدنية في بنزرت كمال المليتي، أن الحرائق التي اندلعت في غابات سجنان وجومين لم تخلف أي أضرار بشرية في صفوف الأهالي أو الفرق الميدانية العاملة على إطفائها، فيما أتت على حوالي 60 هكتارا من النسيج الغابي لأشجار الصنوبر والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء.
 
وقال المليتي إن النيران شملت أكثر من 5 مناطق، فيما تم الاستنفار الكامل من جانب الحماية المدنية بالتنسيق مع مصالح وأعوان دائرة الغابات والسلطات المحلية والبلدية والأمنية.
 
وأوضح أنه من باب الوقاية من تداعيات الحرائق تولت اللجنة المحلية لتنظيم النجدة تنفيذ إجلاء لعائلات بمنطقة جومين، فيما يجري العمل حاليا على السيطرة على النيران رغم صعوبة تضاريس المنطقتين وقوة الرياح العاتية التي تشهدانها منذ أمس.

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