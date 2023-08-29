تعرف على الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة وموجهين بمدارس الغربية

الغربية – مصطفى عادل

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، الضوابط الواجب توافرها فى المتقدمين لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (عام/ فني)، مدير ووكيل مدرسة تربية خاصة، مدير ووكيل مدرسة إعدادي، مدير ووكيل مدرسة ابتدائي، مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات، ووظائف التوجيه الفني( موجه عام – موجه اول – موجه)، لجميع التخصصات ( صناعي – زراعي – تجاري).

حيث حددت المديرية الضوابط الخاصة لشغل مدير مدرسة وهي أن يكون من من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ أو ما يعادلها على الأقل لمدة سنتين قابلة للتجديد، أن يكون حاصل على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة لشهادة ( إجازة) التأهيل التربوي – اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال القيادة المدرسية لوظائف الإدارة المدرسية التي تقررها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

أما بخصوص منصب وكيل مدرسة أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أو ما يعادلها على الأقل لمدة سنتين قابلة للتجديد، الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة لشهادة ( إجازة) التأهيل التربوي – اجتياز برامج التنمية المهنية فى مجال القيادة المدرسية لوظائف الإدارة المدرسية التي تقرها الاكاديمية المهنية للمعلمين، ويجوز للحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات الترشح لوظيفتي مديرة مدرسة ابتدائي – وكيل مدرسة بمدارس الحلقة الأولي ( الابتدائية) من مدارس التعليم الأساسي.

مدير ووكيل مدرسة رسمية لغات: تطبيقا للقرار الوزاري (285) فى 28/6/2014 أن يكون حاصل على مؤهل عال تربوي مناسب من المتخصصين فى اللغة الاجنبية الأولى التي يتم تدريسها – أن يكون له سابقة تدريس فى مادة الرياضيات أو العلوم باللغة الاجنبية الأولى التي يتم تدريسها بالمدرسة ألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل بالمدارس الرسمية لغات عن 5 سنوات ( بالإضافة للشروط العامة).

مدير ووكيل مدارس التربية الخاصة: تطبيقا للقرار الوزراي (37) لسنة 1990 وتعديلاته على أن يكون المتقدم متخصص فى الإعاقة مدعما بالمستندات والشهادات، ومرفق افادة معتمدة تفيد أنه من العاملين بها ( بالإضافة للشروط العامة)

موجه عام: أن يكون من بين شاغلى وظيفة كبير معلمين من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة - الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال في مجال تخصصه بالإضافة إل شهادة (إجازة) التأهيل.

التربوي - اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال التوجيه الفئي التي تقررها الاكاديمية المهنية للمعلمين .

موجه أول: من بين شاغلي وظيفة معلم خبير على الأقل من بين من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة - الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة (إجازة) التأهيل.

التربوي- اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال التوجيه الفئي التي تقررها الاكاديمية المهنية للمعلمين .

موجه: أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة - الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال في مجال تخصصه بالإضافة إلى شهادة (إجازة) التأهيل التربوي - اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال التوجيه الفني التي تقررها الاكاديمية المهنية للمعلمين .

ويشترط

-أن يكون المعلم على رأس العمل في نطاق محافظة الغربية وليس منتدبا من محافظة أخرى - - الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط في آخر تقريرين .

-بالنسبة لموجه عملي صناي يشترط أن يكون حاصل على بكالوريوس التعليم الصناعي، وألا يكون محالا للمحكمة التأديبة أو الجنائية .

- عدم التقدم بأكثر من طلب لشغل أكثر من وظيفة في نفس الاعلان (باستثناء طلب التجديد)

- ألا يكون قد وقع عليه جزاء بالخصم أكثر من خمسة أيام متصلة أو أكثر من عشرة أيام منفصلة في آخر عامين .

- لا يجوز للمتقدم تعديل الرغبة بعد التقدم بطلب الترشيح أوبعد انتهاء الموعد المحدد للتقدم أو بعد إعلان النتيجة .

- من تقدم لشغل وظيفة خارج نطاق إدارتة لا يتم الموافقة على نقلة منها أو صرف النظر عنها إلا بعد عام دراسي على الأقل وطبقا لمعدلات العجز والزيادة والا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية .

- من لم يتقدم للتجديد بعد انتهاء المدة البينية لشغل الوظيفة يعود لوظيفته الاصلية فورا بعد انتهاء مدة الاعلان ويشترط للتجديد أن يكون شاغلا للوظيفة وعلى رأس العمل بها .

- لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد قبل أو بعد التاريخ المحدد للإعلان ولن تكون هناك استثناءات من الموعد الخاص بالتقديم وكذلك لن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد .

- سيتم الإعلان عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين ترشيح ع تجديد على الموقع الإلكتروني للمديرية والإدارات

-يتم الاختيار على أساس الحاصل على 70% من إجمالي الدرجة الكلية وفقا للتقييم النسبي للمعايير والقدرات والمهارات المطلوبة .

- في حالة الندب خارج المحافظة أو الحصول على إعارة أو إجازة خاصة أو الندب لوظيفة أخرى يكون المرشح متنازلا عن الوظيفة التي يشغلها تلقائيا ويعود لجهة عمله الأصلية للإخلاء منها .

الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (1)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (2)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (3)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (4)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (5)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (6)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (7)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (8)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (9)



الضوابط المطلوبة لشغل منصب مدير ووكيل مدرسة (10)