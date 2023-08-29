اليوم السابع
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ترامب يتقدم على بايدن فى استطلاع للرأى بشأن الانتخابات الرئاسية 2024

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:00 ص
ترامب يتقدم على بايدن فى استطلاع للرأى بشأن الانتخابات الرئاسية 2024 ترامب وبايدن
أحمد علوى

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أظهر استطلاع لآراء الأمريكيين أن الرئيس السابق دونالد ترامب يتقدم على الرئيس الحالي جو بايدن، على الرغم من الاتهامات التي يواجهها ترامب في قضية "التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات".

ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة Schoen Cooperman Research، قال 45% من الأمريكيين كانوا سيصوتون لصالح ترامب لو جرت الانتخابات الرئاسية الآن، مقابل 44% لصالح بايدن. ولم يحدد 11% موقفهم.

وقيم 44% ممن تم استطلاع آرائهم عمل بايدن في منصب الرئاسة إيجابيا، فيما أبدى 54% موقفا سلبيا تجاه أدائه.

وكانت تقييمات 52% لعمل ترامب في البيت الأبيض إيجابية، و44% سلبية. وجرى الاستطلاع في شهر أغسطس الجاري.

 


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