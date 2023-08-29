اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:38 ص
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انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها اليوم لمدة 8 ساعات.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:00 ص
انقطاع مياه الشرب عن مدينة بنها اليوم لمدة 8 ساعات.. اعرف التفاصيل انقطاع مياه الشرب
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الغدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة بنها، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 8 / 2023/ وحتى الساعة الخامسة فجر غد الأربعاء.
 
وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال تطهير محطة معالجة الصرف الصحي ببنها، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
 
وفي وقت سابق أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حصول محطة مياه سرياقوس المرشحة على شهادة T.S.M العالمية في مجال إدارة تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب، مشيراً إلى أن المحطة تعمل بنظام ديناساند بطاقة تصميمية للمحطة 145 ألف م3/ يوم وتخدم حوالى 200 ألف نسمة بمدينة الخانكة والقرى التابعة لها.
 
‏‎وأكد رئيس شركة مياه القليوبية، أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانة والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنية والجودة والمعامل واعتمادها من لجنة التفتيش.

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