إدراج مشروع إنشاء محطة مياه قرية الكلاحين بقنا ضمن المشروعات القومية

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، إن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قامت بإدراج مشروع إنشاء محطة مياه الشرب لقرية الكلاحين بمركز قفط بتكلفة تقديرية 250 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأضاف الداودي، أن إنشاء المحطة الجديدة يأتي استجابة لشكاوى المواطنين وطلبات السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من انقطاع وضعف مياه الشرب بقرية الكلاحين.

وأوضح المهندس محمد على، رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الطاقة التصميمية للمحطة سوف تبلغ 17 الف م3/ يوم وتتكون من ( محطة مياه مرشحة – مأخذ علي النيل – خط مياه عكره بطول 10 كيلو متر ) وجاري إسناد تنفيذ المحطة الي أحد الشركات المتخصصة للبدء في أعمال التنفيذ.