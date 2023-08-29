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"المرور" تحرر 97 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:19 م
"المرور" تحرر 97 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة المرور - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (97420) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 
(38247) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1168) مخالفة السير بدون تراخيص.
(12) مخالفة موقف عشوائى.
(1942) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(19) مخالفة شروط التراخيص.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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